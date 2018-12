Actualidade

O Convento da Saudação, em Montemor-o-Novo, distrito de Évora, vai entrar em obras de reabilitação em janeiro, num investimento de 6,6 milhões de euros, revelou hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.

A mesma fonte indicou que a recuperação do imóvel, classificado como Monumento Nacional e que está degradado, vai avançar em duas fases, a primeira de contenção e a segunda de reabilitação.

Segundo a fonte da tutela, as obras de contenção vão envolver uma verba de 1,6 milhões de euros, financiada pelo Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, enquanto a reabilitação vai custar cerca de cinco milhões de euros e contará com apoio de fundos comunitários.