Actualidade

As marionetas de Alcobaça subiram em palco em sete países do mundo, ao longo de 2018, ano em que a companhia estreou uma ópera barroca e realizou mais de uma centena de espetáculos.

"Um ano de grandes viagens e aventuras" é como a S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos define 2018, ao longo do qual a companhia de Alcobaça realizou "uma estreia e 103 apresentações", em "sete países e 35 localidades".

Do balanço do ano, revelado hoje, o diretor artístico, José Gil, destaca "a estreia de 'As guerras do Arlequim e Manjerona'", uma ópera barroca que a companhia foi convidada a realizar, pelo Festival Cistermúsica e pela Artemrede.