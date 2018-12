Enfermeiros/Greve

Os dois sindicatos dos enfermeiros que convocaram a greve em blocos operatórios vão ter uma reunião negocial com o Ministério da Saúde na próxima semana, mas, entretanto, já há três pré-avisos de greve lançados.

Os presidentes da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) adiantaram à agência Lusa que haverá uma reunião negocial no dia 3 de janeiro à tarde.

Carlos Ramalho, presidente do Sindepor, salienta que o Sindicato "pretende dialogar e negociar", esperando que o mesmo se passe do lado do Governo.