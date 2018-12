Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP) decidiu enviar para a instância superior o diferendo que opõe a empresa Arcada e a Câmara do Porto quanto à emissão do alvará da segunda fase das obras na Arrábida.

A deliberação do juiz de remeter os autos ao Tribunal Central Administrativo do Norte [TCAN], a que a Lusa teve hoje acesso, surge depois de a imobiliária recorrer da recusa do tribunal em intimar a autarquia a emitir o alvará da segunda fase da empreitada, que está a ser investigada pelo Ministério Público.

Na "conclusão" de dia 19, o juiz diz que "se mantém a sentença" que julgou "improcedente a pretensão" da empresa com vista à "intimação judicial" para emissão do alvará do edifício poente, de 16 pisos e 43 fogos, a edificar junto à Ponte da Arrábida.