"Mnémosyne", uma exposição fotográfica e um espetáculo do coreógrafo e artista plástico Josef Nadj, estreia-se em Portugal, no dia 05 de janeiro, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, anunciou hoje o Teatro Nacional São João (TNSJ).

Em comunicado de imprensa, o TNSJ indica que o convite feito ao artista Josef Nadj, para regressar a Portugal, vai efetivar-se em janeiro, no Mosteiro de São Bento da Vitória, com o projeto "Mnémosyne" ("Memória de um mundo"), primeiro com uma exposição fotográfica e, depois, com uma performance, que se apresentam pela "primeira vez em território nacional", após a estreia na Biennale de la Danse de Lyon 2018, no passado mês de setembro, no Musée des Beaux-Arts, da cidade francesa.

O artista de origem húngara, radicado em França há mais de 30 anos, vai mostrar um trabalho "onde se convoca a arte total, numa fusão de disciplinas artísticas". Para realizar o projeto, Josef Nadj concebeu um projeto que coloca as rãs como "modelos simbólicos do seu desejo de hibridização", explica o comunicado de imprensa divulgado pelo TNSJ.