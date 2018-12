Actualidade

O Novo Banco acordou a venda de carteira de crédito malparado de 2.150 milhões de euros a fundos de investimento, divulgou hoje a entidade financeira, sem divulgar o valor do negócio.

"O Novo Banco informa que, após a conclusão de um processo de venda competitivo, o Novo Banco e o BEST celebraram um contrato de compra e venda de uma carteira de crédito não produtivo ('non-performing loans') e ativos relacionados (Projeto Nata)", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A venda foi feita a um consórcio de fundos geridos pela KKR Credit Advisors e à LX Investment Partners, acrescentou na mesma informação ao mercado.