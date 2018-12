Actualidade

O romance vencedor do Prémio Man Booker Internacional 2018 e um conjunto de ensaios inéditos em Portugal, do escritor polaco Czeslaw Milosz, Prémio Nobel da Literatura, são algumas das novidades da editora 2020 para o primeiro semestre de 2019.

O romance "Viagens", da escritora polaca Olga Tokarczuk, que venceu a edição deste ano do Prémio Man Booker International e foi finalista do National Book Award para literatura traduzida, vai ser editado em Portugal pela Cavalo de Ferro, chancela do grupo 2020, em março do próximo ano.

Segundo a editora, este é "um romance brilhante e original, na linha [do escritor alemão] W.G. Sebald, sobre o conceito de viagem no século XXI, que cruza narrativa e reflexão numa meditação sobre o tempo, o espaço, a mitologia, passando pela história e anatomia humana".