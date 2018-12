Actualidade

Um casal com 80 e 81 anos de idade ficou hoje desalojado por causa de um incêndio urbano, na freguesia de Silgueiros, conselho de Viseu, que afetou sete casas, disse à agência Lusa o comandante das operações.

"Atingiu sete casas de habitação, das quais três devolutas, duas que são segundas habitações - as pessoas estão no estrangeiro - e mais duas que estavam a ser habitadas. Resultaram dois desalojados", explicou o segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Viseu, que comandou as operações.

Rui Nogueira contou ainda que "a casa que ficou com maiores danos, era onde vivia o casal, com 80 e 81 anos" e que, "eventualmente, terá sido aí que começou o incêndio, mas é uma situação que só as autoridades policiais poderão dizer".