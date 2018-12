Actualidade

Cerca de 800 voos foram cancelados e mais de seis mil atrasados na quinta-feira nos Estados Unidos devido à tempestade que está a afetar o centro do país.

O aeroporto internacional Dallas/Fort Worth, no Texas, foi o mais afetado, com mais de 450 cancelamentos e 600 atrasos, de acordo com o portal Flightaware, citado pela agência France Presse (AFP).

A chuva, a neve e os ventos fortes também limitaram o tráfego na região das Grandes Planícies, onde algumas áreas acumularam até 30 centímetros de neve.