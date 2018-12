Actualidade

O espanhol CaixaBank exerceu o direito potestativo de aquisição de 59.650.013 ações do BPI, ficando assim a deter a totalidade do capital social do banco, de acordo com um comunicado ao mercado.

Segundo o anúncio, publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e que foi o terceiro sobre a saída de bolsa do BPI, o CaixaBank exerceu o seu direito de compra destes títulos, que eram detidos por acionistas que "não aceitaram voluntariamente a oferta de compra" e ficou assim com 1.456.924.237 ações, ou seja, com o total do capital social do banco português.

Com esta ação, o CaixaBank "procedeu ao registo comercial e publicação da aquisição potestativa", encerrando o processo de compra de ações do BPI.