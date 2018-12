Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU manifestou preocupação com os preparativos das eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 10 de março, e avisou que devem acontecer antes das presidenciais, previstas também para 2019.

Num comunicado à imprensa, divulgado na quinta-feira ao final do dia, os 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas salientam que realizar eleições "genuinamente livres e justas" é "vital para preservar os ganhos" para a estabilidade do país.

"As eleições legislativas são um passo fundamental para as reformas nacionais serem retomadas e devem ocorrer antes das eleições presidenciais, previstas para 2019", sublinham.