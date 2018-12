Actualidade

Os funcionários contratados do Hospital Nacional Simão Mendes, principal hospital da Guiné-Bissau, anunciaram hoje que suspenderam a greve, depois de a direção daquele estabelecimento hospital garantir que vai cumprir parte das reivindicações.

"O sindicato base do pessoal contratado do Hospital Nacional Simão Mendes informa todos os seus associados que a greve foi levantada, devido a um acordo encontrado com o patronato", refere, em comunicado à imprensa, o sindicato.

O sindicato esclarece que a greve foi levantada depois de a direção do hospital se comprometer a "cumprir 50% das reivindicações".