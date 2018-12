Actualidade

"Enfermeiro", "professor" e "toupeira" lideram as escolhas para a "Palavra do Ano" em www.palavradoano.pt, que já ultrapassou os 175.000 votos, e é conhecida no próximo dia 05 de janeiro, no Porto, anunciou hoje a organização.

"Pela primeira vez em dez anos, o anúncio oficial da Palavra do Ano vai acontecer no Porto, no dia 05 de janeiro, pelas 17:00, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, numa sessão aberta à população, e que tem como convidados especiais o escritor Valter Hugo Mãe, a professora universitária Felisbela Lopes e o radialista Fernando Alvim", disse à agência Lusa Paulo Rebelo Gonçalves da Porto Editora.

Segundo a mesma fonte, da lista de dez palavras à votação 'on-line' até às 23:59 da próxima segunda-feira, as candidatas "enfermeiro", "professor" e "toupeira" continuam na linha da frente, tal como acontecia no primeiro balanço, feito no dia 15 de dezembro.