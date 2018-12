Actualidade

Os festejos da passagem de ano em Lisboa vão condicionar o trânsito na Praça do Comércio a partir de sábado, com a entrada no "recinto improvisado" a ser feita por 'nove portas' e as pessoas revistadas, segundo as autoridades.

Hoje, em conferência de imprensa, o subintendente da PSP Paulo Flor explicou que, apesar de não ser a única passagem de ano em Portugal a ser celebrada no exterior, a que acontece em Lisboa é aquela que "concentra maior número de pessoas num só lugar", pelo que na operação de segurança foi "considerada a dimensão" do evento.

Com um perímetro de segurança montado para 55 mil metros quadrados na zona ribeirinha lisboeta, os festejos de dia 31 de dezembro vão ter três zonas de segurança: carris anti-veículo no perímetro exterior, ouriços metálicos, no perímetro interior e um perímetro intermédio de vigilância, de forma a "evitar qualquer tipo de situação".