Actualidade

O comissário europeu para as Migrações defendeu que as novas regras do Sistema de Informação Schengen (SIS), que entraram hoje em vigor, colmatam uma "lacuna muito importante" em matéria de segurança na União Europeia, nomeadamente no combate ao terrorismo.

"Colmatamos hoje uma lacuna muito importante em matéria de segurança na União Europeia (UE). Os Estados-membros serão obrigados a criar 'sinalizações' ligadas ao terrorismo no SIS reforçado. Doravante, nenhum indivíduo que constitua uma ameaça deverá passar despercebido", destacou Dimitris Avramopoulos, citado em comunicado.

As novas regras, propostas pelo executivo comunitário em dezembro de 2016 e adotadas pelo Conselho da UE em novembro último, têm uma incidência especial no combate ao terrorismo, prevendo uma vigilância acrescida das "infrações terroristas" e medidas "mais restritas" no âmbito da proteção de dados, de modo a que qualquer pessoa tida como uma ameaça para a segurança europeia seja 'parada' nas fronteiras do espaço comum.