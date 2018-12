Actualidade

Os reclusos da ala principal do Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, recusaram-se hoje a regressar às celas após o almoço e incendiaram caixotes do lixo e colchões, disse à Lusa fonte do corpo da guarda prisional.

Segundo a mesma fonte, a situação ainda não está controlada, apesar dos guardas de serviço terem tentado acalmar os ânimos entre os reclusos.

A fonte disse ainda que estão a ser chamados os guardas prisionais que estão de folga para reforçar a segurança da cadeia de Izeda.