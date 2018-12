Actualidade

O ilustrador português André Letria venceu dois prémios de ilustração, na Coreia do Sul e na China, com o livro "A Guerra", escrito por José Jorge Letria e editado este ano, revelou a editora Pato Lógico.

Na Coreia do Sul, André Letria venceu o Grande Prémio do Nami Concours 2019, o concurso internacional de livro ilustrado da ilha coreana de Nami. O prémio tem um valor monetário de cerca de dez mil euros e as ilustrações do livro distinguido estarão expostas na ilha a partir de abril.

O Nami Concours foi criado em 2013, é bienal e na última edição distinguiu as autoras Catarina Sobral ("A sereia e os gigantes") e Yara Kono ("Imagem"), tendo sido ainda atribuídas menções às ilustradoras Anabela Dias e Fatinha Ramos.