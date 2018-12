Actualidade

Os norte-americanos Sun Araw e Josephine Foster, os portugueses PAUS e a brasileira Bia Ferreira são alguns dos nomes que vão passar pelo Salão Brazil, situado na Baixa de Coimbra, durante o primeiro trimestre de 2019.

A sala de concertos vai contar com "um programa com 28 concertos", no primeiro trimestre de 2019, anunciou hoje o Salão Brazil, espaço gerido e programado pelo Jazz ao Centro Clube (JACC), há sete anos.

No arranque do próximo ano, atuam vários nomes internacionais, nomeadamente os norte-americanos Sun Araw (15 de fevereiro), músico do Texas que trabalha na área do experimental e do psicadelismo, e Josephine Foster (31 de março), cantora folk que lançou em 2018 "Faithful Fairy Harmony".