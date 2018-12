Acidente/Borba

O autarca de Borba (Évora), António Anselmo, manifestou-se hoje "orgulhoso" e "satisfeito" pela "atitude correta" do Estado, devido à aprovação pelo Governo do pagamento de indemnizações pela morte de cinco pessoas na derrocada ocorrida no concelho.

"Sinto-me orgulhoso, como português, de perceber que o Estado é Estado e, como tal, independentemente do resultado dos inquéritos, assumiu aquilo que tinha que assumir", disse à agência Lusa, acrescentando: "É assim que o Estado deve funcionar".

Segundo o presidente da Câmara de Borba, eleito por um movimento independente, o Estado "fez o que tinha de fazer", tendo o Governo adotado a "atitude correta".