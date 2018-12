Actualidade

A biografia de Calouste Gulbenkian, escrita a partir da consulta dos seus arquivos pessoais, e o mais recente romance do escritor brasileiro Milton Hatoum, finalista do Prémio Oceanos, são duas das apostas do grupo Penguin Random House para 2019.

"A noite da espera", de Milton Hatoum, chega às livrarias no dia 15 de janeiro, na chancela Companhia das Letras, e narra uma história, ambientada na ditadura brasileira, que retrata a formação sentimental, política e cultural de um grupo de jovens na Brasília dos anos de 1960 e 1970.

Num texto que se constrói a partir de trechos de diários e cartas do jovem protagonista, o escritor transita entre as memórias de uma rutura familiar e a repressão política dos anos mais duros da ditadura.