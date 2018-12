Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Flor disse hoje que quer dialogar com a administração dos CTT para reverter o encerramento dos correios, afirmando que tem um espaço disponível no centro da vila para acolher os serviços postais.

O posto dos CTT foi encerrado, tendo os seus serviços passado a ser prestados no quiosque de uma superfície comercial longe do centro da vila.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Flor, Fernando Barros, avançou com uma proposta para que os advogados do município e dos CTT, em conjunto com a administração da empresa, tentem o diálogo para reverter o encerramento da estação de correios, com a promessa de ser cedido um espaço "nobre" mesmo no centro da vila, com as devidas condições de funcionamento para o serviço postal.