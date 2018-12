Actualidade

O parlamento são-tomense aprovou hoje projetos de resolução reconduzindo os quatro juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e cessando as funções dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional (TC), indicou fonte parlamentar.

Os dois projetos de resolução foram aprovados com 28 votos a favor do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e da coligação PCD-UDD-MDFM - forças que suportam o novo Governo do país - e 19 contra, sendo 17 da Ação Democrática Independente (ADI) - partido que até às eleições de outubro liderou o Governo - e dois do Movimento Caué. Sete deputados do ADI estavam ausentes da sessão parlamentar de hoje.

Em 04 maio, o parlamento são-tomense aprovou com 31 votos a favor e seis contra um projeto de resolução que "exonera e aposenta compulsivamente" três juízes, incluindo o presidente, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).