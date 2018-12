Actualidade

A artista portuguesa Joana Vasconcelos vai instalar uma obra de arte na escadaria dos históricos armazéns Bon Marche, em Paris, e decorar as montras da loja, entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro.

Instituição da moda da margem esquerda do Sena, o Bon Marché já acolheu no passado artistas como Ai Weiwei (2015), Chiharu Shiota (2016) e Leandro Erlich (2018), deixando liberdade aos artistas para criarem os seus ambientes dentro da loja, com vários andares e várias montras virados para algumas das ruas mais importantes da capital francesa.

Segundo comunicado de imprensa enviado à Lusa pela loja francesa, Joana Vasconcelos foi escolhida por "ser das raras artistas femininas com uma presença de estrela internacional da arte contemporânea [...], revelando um gosto pela tradição e pela provocação". A exposição do trabalho de Joana Vasconcelos tem o nome de "Branco Luz".