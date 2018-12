Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) já formalizou a entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral com um investimento de 75 mil euros, disse à Lusa fonte oficial da instituição de solidariedade social.

É assim concretizada a entrada no capital do banco Montepio, tal como noticiado pelo Jornal de Negócios.

O investimento da SCML no banco Montepio provocou muita polémica no início deste ano, sobretudo perante as informações de que a instituição poderia entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10%.