Actualidade

O condutor do elétrico que descarrilou em Lisboa a 14 de dezembro vai ser alvo de processo disciplinar, após a Comissão de Inquérito ter concluído que o acidente se deveu a "erro humano", disse à Lusa fonte da Carris.

A Comissão de Inquérito concluiu que "o acidente ocorreu por erro humano, não tendo o guarda-freio respeitado sinalização específica existente na rua S. Domingos à Lapa, e não tendo posteriormente acionado de forma correta os sistemas de frenagem disponíveis no elétrico" da carreira 25E, que descarrilou no dia 14 de dezembro no cruzamento da rua São Domingos à Lapa com a rua Garcia de Orta, tendo feito 28 feridos ligeiros.

Na sequência das conclusões do relatório elaborado pela Comissão de Inquérito a Acidentes Graves, divulgadas hoje pela Carris, o guarda-freio vai ser alvo de um processo disciplinar, conforme consta no Acordo de Empresa da Carris para estes casos, disse à Lusa uma fonte da empresa.