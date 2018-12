Eleições/RDCongo

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, classificou hoje como "arbitrária e contraproducente" a decisão de Kinshasa, que ordenou na quinta-feira a saída do País, em 48 horas, do representante da UE na República Democrática do Congo (RDCongo).

Segundo Federica Mogherini, em comunicado, o governo da RDCongo indicou que o embaixador que representa a União Europeia deve deixar o país, considerado essa decisão "um ato arbitrário".

"A União Europeia é um parceiro fundamental da RDCongo e do seu povo, mantendo uma cooperação importante. Na véspera de eleições cruciais para o país, acreditamos que esta decisão é totalmente contraproducente, prejudicando os interesses da população", afirmou.