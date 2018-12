Eleições/RDCongo

O presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) congolesa garantiu hoje a realização do sufrágio no domingo na República Democrática do Congo (RDCongo), apesar dos receios de que as eleições, presidenciais, legislativas e provinciais, não sejam justas e livres.

"Neste domingo, vamos votar. Haverá eleições", afirmou o presidente da CENI, Corneille Nangaa, aos jornalistas, após a reunião de hoje em Kinshasa, capital da RDCongo, com os três dos principais candidatos ao cargo de Presidente da República e observadores da União Africana.

Corneille Nangaa afirmou que do diálogo, que continuará na tarde de sábado, sairá "um texto que compromete os candidatos para a paz" antes, durante e depois do sufrágio.