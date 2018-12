Actualidade

O advogado Vítor Murta, de 43 anos, foi hoje eleito presidente do Boavista para os próximos três anos, sucedendo desta forma a João Loureiro, que decidiu não se recandidatar.

Vítor Murta, um especialista em Direito Fiscal, era até hoje o presidente adjunto do clube e tomou posse do cargo pouco mais de meia hora depois de as urnas terem encerrado e de ser conhecida a votação.

O sufrágio atraiu 441 eleitores, num universo aproximado de 3.600, segundo indicou uma fonte 'axadrezada', e o novo presidente recebeu 334 votos, tendo-se registado 54 nulos e 53 brancos.