Actualidade

A Comissão Contra a Discriminação Racial 'condenou' o deputado municipal do Porto David Ribeiro pela prática de discriminação racial, disse esta sexta-feira a associação SOS Racismo, exigindo que o deputado deixe de exercer funções de imediato.

"O SOS Racismo foi hoje [28 de dezembro] notificado da decisão proferida pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), da condenação do deputado à Assembleia Municipal do Porto, António David Ribeiro dos Santos, na coima de 428,80 Euro, pela prática de actos de discriminação racial, sob a forma de assédio", lê-se num comunicado.

Em causa estão as publicações do deputado municipal eleito pelo movimento Rui Moreira - Porto, o nosso partido, no Facebook, no qual a 22 de julho escreveu um texto com o título "Ciganos romenos no Porto".