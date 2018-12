Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram após a explosão de uma bomba artesanal que atingiu um autocarro turístico na zona das pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo, anunciaram hoje as autoridades do Egito em novo balanço.

O anterior balanço apontava que as vítimas mortais eram dois turistas vietnamitas e o guia do grupo, de nacionalidade egípcia.

Agora as autoridades referem que mais um turista vietnamita morreu existindo ainda 10 feridos.