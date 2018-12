Actualidade

O antigo ministro Bagão Félix reconhece, em entrevista à agência Lusa, que o atual estado das finanças públicas é "bastante satisfatório" e elogia Mário Centeno pela sua "sagacidade, capacidade e seriedade", admitindo ter um "sentimento misto" acerca das cativações.

"O ministro das Finanças [Mário Centeno] tem sido bastante criticado por causa do montante das cativações a que procedeu. Eu aqui tenho um sentimento misto", diz António Bagão Félix.

Para o antigo ministro das Finanças do governo PSD/CDS-PP entre 2004 e 2005, as cativações são "um dos poucos volantes" ao dispor de um executivo para poder apertar a despesa "do ponto de vista de medidas discricionárias" e, portanto, "é natural" que qualquer ministro das Finanças faça uso delas.