Actualidade

Pelo menos cinco mineiros morreram esta sexta-feira na sequência de um acidente, numa mina localizada no sudeste da China, informou hoje a agência oficial de notícias Xinhua.

As autoridades locais explicaram que o acidente ocorreu numa mina de carvão na cidade de Longyan, na província sudeste de Fujian.

No momento do incidente, nove pessoas estavam a trabalhar no local do acidente e, segundo as autoridades, o responsável da mina foi detido, tendo sido aberta uma investigação para apurar a causa do acidente.