Actualidade

Xutos & Pontapés, Salvador Sobral, Mão Morta, Capitão Fausto, First Breath After Coma e Branko estão entre os artistas portugueses com regresso garantido aos discos em 2019, ano de estreia de Miramar, projeto de Frankie Chavez e Peixe.

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa por várias editoras e promotoras, para o próximo ano está prevista a edição de mais de 60 novos trabalhos de bandas e artistas portugueses.

Para janeiro está marcada a estreia em disco de Miramar, projeto que junta os guitarristas Frankie Chavez e Peixe (Ornatos Violeta), que começou depois de os dois terem atuado juntos no verão de 2017 em vários locais do Alentejo, no âmbito do festival Guitarras ao Alto. O disco, homónimo, sai no dia 25.