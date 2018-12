Actualidade

Um grupo de quase cem pessoas decidiu fundar a Associação Bento de Jesus Caraça, para promover a cultura integral do indivíduo, conceito do matemático e resistente antifascista, que se mantém "tão atual" hoje como há 80 anos.

Esse grupo, composto sobretudo por pessoas oriundas do meio académico, fundou a Associação Bento de Jesus Caraça (ABJC) com o intuito de divulgar o pensamento do investigador, autor de "A Cultura Integral do Indivíduo", conferência proferida em 1933, por entender que é "importante para a revitalização da sociedade portuguesa", disse à agência Lusa o presidente da associação, Luís Saraiva.

"Agora que se está numa sociedade em que a informação está disponível em enormes quantidades e não filtrada para as pessoas", a figura do Bento de Jesus Caraça e a defesa de uma emancipação do ser humano pelo conhecimento "é a melhor arma para se ser crítico perante a sociedade", frisou Luís Saraiva.