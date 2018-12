Actualidade

A Biblioteca Cosmos foi criada em 1941, sob a direção do matemático, pedagogo e investigador Bento de Jesus Caraça, com o objetivo de promover "uma mentalidade livre", pelo acesso ao conhecimento, através da ciência, da cultura e da arte.

Ao longo de sete anos, até à morte do fundador, em 1948, a Biblioteca Cosmos - de que a recém-criada Associação Bento de Jesus Caraça quer discutir a atualidade -, mobilizou autores como Abel Salazar, André Cresson, Francisco Keil do Amaral, Fernando Lopes-Graça, Irene Lisboa, Luiz de Freitas Branco e Manuel Mendes, entre muitos outros, além do próprio investigador.

A Biblioteca somou 114 obras, em perto de 150 volumes, atingindo uma tiragem global de quase 800 mil exemplares, numa média de 6.960 por título, a preços que oscilaram entre os 'vinte e cinco tostões' e os cinco escudos - menos de dois cêntimos atuais, por unidade.