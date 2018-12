Actualidade

Três pessoas morreram nas estradas portuguesas no primeiro dia da Operação "Ano Novo", em que foram registados 257 acidentes, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Nas primeiras 24 horas da operação, que se prolonga até quarta-feira, a GNR registou 257 acidentes, dos quais resultaram três mortos (um no distrito de Aveiro, outro no de Vila Real e um outro no de Leiria), cinco feridos graves e 80 ligeiros.

Os números foram anunciados hoje pelo responsável do destacamento de trânsito da GNR do Porto, Nuno Alves, num primeiro balanço feito aos jornalistas durante uma ação de fiscalização na portagem dos Carvalhos (Vila Nova de Gaia) da Auto-Estrada 1 (A1).