Actualidade

A poesia é "uma das apostas" da editora Guerra e Paz para 2019, com a estreia da luso-angolana Tchiangui Cruz, com a obra "Guardados numa Gaveta Imaginária", e a publicação de um livro Howard Altmann, foi hoje divulgado.

Sobre as novidades livreiras para o próximo ano, a editora, liderada por Manuel S. Fonseca, afirma que "a poesia será uma das apostas da Guerra e Paz para 2019", e refere as obras "Guardados numa Gaveta Imaginária", a publicar no próximo dia 15 de janeiro, e "Enquanto Uma Fina Neve Cai", nas livrarias a 05 de fevereiro, do canadiano Howard Altmann, atualmente a viver em Nova Iorque.

Altmann foi um dos autores selecionados pelo jornal britânico The Guardian, em 2018, para a rubrica "o poema da semana" ("As Gaivotas", "Budapeste 1944"), e a sua poesia surge em Portugal numa edição bilingue, traduzida por Eugénia de Vasconcellos.