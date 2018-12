Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a monitorizar a evolução da situação na República Democrática do Congo, sobre a qual aconselha "prudência", mantendo "contacto permanente" com a comunidade portuguesa residente, indicou fonte diplomática.

Em resposta a um email enviado pela agência Lusa, questionando sobre a existência de um plano de emergência para a retirada de cidadãos nacionais caso se verifique uma escalada de violência naquele país, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recorda que, "em todos os locais em que existem comunidades portuguesas, o Estado dispõe de planos de proteção que podem ser acionados em situações de emergência".

Referindo-se ao caso da República Democrática do Congo (RDC) em concreto, fonte oficial do MNE adianta que "a embaixada portuguesa está em contacto permanente com outras embaixadas da União Europeia, além, naturalmente, das autoridades locais, para avaliar, momento a momento, as condições de segurança".