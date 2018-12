Actualidade

A pianista Maria João Pires vai realizar dez concertos, de janeiro a maio de 2019, no Centro de Artes de Belgais, em Castelo Branco, anunciou a intérprete, na página oficial da rede social Facebook.

De acordo com a nova programação, anunciada também na página oficial daquele centro artístico, instalado na Casa Belgais, em Escalos de Baixo, Castelo Branco, a pianista irá realizar dois concertos por mês, entre janeiro e maio, seguindo "O Fio do Danúbio", de acordo com a programação, indo da nascente alemã a Viena e Budapeste, e prosseguindo até à foz, no delta do mar Negro, entre a Roménia e a Ucrânia.

O ciclo tem início a 19 e 20 de janeiro de 2019, sob o tema "As Fontes e a Alemanha", com interpretação de Maria João Pires e da pianista arménia Lilit Grigoryan.