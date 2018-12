Actualidade

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) anunciou hoje que estão suspensas as medidas de contestação dos bombeiros até ao próximo congresso, agendado para 23 de março, em Aveiro, devido á abertura do Governo para negociar.

"Penso que o Governo pode ter mudado de atitude porque analisou os prós e os contras da lei [orgânica da autoridade nacional de proteção civil] feita um pouco em cima do joelho", disse aos jornalistas Jaime Marta Soares, no final da reunião do Conselho Nacional, que decorreu durante todo o dia em Pombal.

A LBP considera a lei orgânica apresentada pelo Governo "uma janela de oportunidades e que a partir dela se pode desenvolver a negociação que consolidará tudo aquilo que são as nossas preocupações".