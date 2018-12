Actualidade

O Presidente da China afirmou, durante uma conversa telefónica com o Presidente dos EUA, desejar que Pequim e Washington cheguem a um acordo benéfico o "mais rápido possível", noticiou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

Durante o telefonema entre Xi Jinping e Donald Trump, no sábado, Xi disse esperar que ambos os países trabalhem para um progresso estável nas relações bilaterais entre as duas maiores potências mundiais, de acordo com a Xinhua.

Na mesma ocasião, o Presidente chinês declarou ainda que Pequim está comprometido na implementação dos acordos alcançados em inícios de dezembro, durante a cimeira do G20, na Argentina: os dois países selaram uma trégua de 90 dias, entre 01 de dezembro e 01 de março, que suspende as taxas alfandegárias dos Estados Unidos sobre os produtos chineses e as sobretaxas impostas pela China a viaturas e peças automobilísticas fabricadas nos Estados Unidos. Pequim comprometeu-se ainda com a retoma da compra de soja aos Estados Unidos e com a apresentação de um projeto de lei para proibir a transferência forçada de tecnologia.