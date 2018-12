Actualidade

Pelo menos duas pessoas foram mortas hoje e três ficaram feridas durante confrontos à margem das eleições no Bangladesh, segundo a polícia local, depois de uma campanha atormentada pela violência.

Depois da abertura das urnas às 08:00 (02:00 em Lisboa), uma pessoa morreu quando a polícia abriu fogo contra simpatizantes da oposição na cidade de Bashkhali, no sul do país, e um cidadão afeto do partido no poder foi espancado até a morte no distrito de Rangamati, informou a polícia.

Desde 24 de dezembro, as autoridades do país mobilizaram mais de 600 mil soldados do Exército, da Marinha e da Guarda Nacional, segundo a Comissão Eleitoral.