Euro/20 anos

Mais de 96 milhões de euros em notas de escudo estão ainda nas mãos dos cidadãos, portugueses ou não, o equivalente a 11,5 milhões de notas, segundo valores indicados à Lusa pelo Banco de Portugal.

A poucos dias de se assinalarem os 20 anos da criação do euro, no próximo dia 01 de janeiro de 2019, a Lusa foi saber quantas e qual o valor total das notas de escudos que ainda estão em posse dos portugueses.

Considerando apenas as notas de escudo não prescritas, ou seja, as que ainda são suscetíveis de troca nas tesourarias do Banco de Portugal, "estarão ainda em poder dos cidadãos (portugueses ou não) notas de escudo de valor equivalente a 96,3 milhões de euros", disse à Lusa o Banco de Portugal.