O FC Porto apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer 2-1 em casa do Belenenses SAD, em jogo da terceira jornada do grupo C da prova.

Os 'dragões' precisavam de vencer o seu compromisso e esperar que o Desportivo de Chaves, que arrancou para esta última jornada com os mesmos pontos, não os superasse na diferença de golos, acabando a equipa por seguir em frente devido aos golos marcados.

O Belenenses SAD cedo se adiantou no marcador, através de Reinildo, aos quatro minutos, mas a equipa de Sérgio Conceição, que somou a 16.ª vitória consecutiva em todas as provas, um recorde nos 'dragões', deu a volta ao marcador na segunda etapa, com golos de Marega (53) e de Tiquinho Soares (63), tendo o final do encontro sido vivido de forma intensa, já que o Desportivo de Chaves chegou aos 3-1 na receção ao Varzim e ficou a apenas um golo de vencer o grupo.