O número de jornalistas e outros trabalhadores dos media mortos em 2018 subiu para 94, mais 12 do que em 2017, segundo dados reunidos pela Federação Internacional de Jornalistas, hoje divulgados.

O aumento registado este ano surge após um declínio verificado nos últimos seis anos, segundo notícia a agência Associated Press com base no relatório anual daquela entidade que deverá ser divulgado na segunda-feira.

Os jornalistas e outros trabalhadores do setor dos media foram mortos em assassinatos seletivos, bombardeamentos e durante diversas situações de conflitos armados.