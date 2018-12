Euro/20 anos

O presidente da Comissão Europeia recordou hoje a assinatura do tratado de Maastricht, que lançou a base para a moeda única, como a mais importante da sua vida, enquanto Donald Tusk equiparou o nascimento do euro à reunificação da Alemanha.

O 20.º aniversário do euro, 'nascido' em 01 de janeiro de 1999, foi o mote que uniu os presidentes das instituições europeias numa ode à moeda única, unanimemente considerada por Jean-Claude Juncker, Donald Tusk e Antonio Tajani como um fator agregador na União Europeia.

Na viagem pela memória do euro, as recordações mais profundas pertencem ao presidente da Comissão Europeia que, citado em comunicado, lembra ser "um dos últimos signatários do Tratado de Maastricht ainda politicamente ativo".