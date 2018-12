Actualidade

A coligação da primeira-ministra venceu, no domingo, as eleições legislativas no Bangladesh, arrecadando a grande maioria dos assentos parlamentares, numas eleições marcadas pela violência e acusações de fraude por parte da oposição, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o secretário da Comissão Eleitoral, Helal Uddin Ahmed, a aliança partidária Liga Awami de Sheikh Hasina arrecadou 259 dos 300 assentos parlamentares, bem mais do que os 151 necessários para ter maioria absoluta no Parlamento.

"Gostaria de parabenizar a Liga Awami por esta enorme vitória e, ao mesmo tempo, agradecer aos outros partidos políticos que participaram nas eleições", afirmou o secretário da Comissão Eleitoral.