Actualidade

Macau vai acolher o Fórum Internacional de Gastronomia entre os dias 19 e 21 de janeiro no qual vão marcar presença representantes, chefes e especialistas de cerca de 20 cidades criativas da UNESCO, anunciaram as autoridades do território.

Organizado pelo Gabinete de Turismo do Governo de Macau, a terceira edição no território do Fórum Internacional de Gastronomia, junta "chefes das cidades Criativas de Gastronomia, incluindo Macau" que vão mostrar "as cores e os sabores da sua cultura gastronómica aos residentes e visitantes", pode ler-se no comunicado das autoridades do território.

O programa inclui ainda uma sessão do painel de Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO e uma partilha da experiência de Macau na construção de uma Cidade Criativa de Gastronomia.