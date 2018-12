Actualidade

O português Ricardinho foi eleito pela sexta vez, quinta consecutiva, melhor jogador do mundo de futsal, nos prémios anuais atribuídos pelo site especializado Futsal Planet, que distinguiu no domingo à noite outros portugueses e a seleção masculina.

Ricardinho foi eleito melhor do mundo pela primeira vez em 2010 e arrecadou agora o seu sexto troféu, num ano em que ajudou a seleção portuguesa a sagrar-se pela primeira vez campeã da Europa e em que se sagrou bicampeão europeu de clubes com o Inter Movistar.

Nas votações do Futsal Planet, que envolveram 160 especialistas, o ala português, nascido há 33 anos em Gondomar, recebeu 677 votos, mais de o dobro do segundo e do terceiro classificados, o brasileiro Gadeia (311) e o espanhol Pola (295), seus colegas no Inter Movistar.