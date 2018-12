Actualidade

A missão de observação eleitoral da Igreja Católica detetou anomalias no decorrer da contagem de votos das eleições gerais na República Democrática do Congo, que se realizaram no domingo.

"Até às 09:00, os observadores da CJP/Cenco transmitiram 4.161 relatos sobre a contagem", referiu o abade Donatien Nshole, secretário-geral e porta-voz da conferência dos bispos católicos da República Democrática do Congo.

Segundo o relatório parcial, "3.626 [relatos] indicam que o número de boletins na urna era igual aos dados eletrónicos registados nas máquinas de voto", disse. Feitas as contas, significa que tal não aconteceu em 535 casos.